Лечение наркомании

Форум реабилитантов

Форум ребилитационного центра для наркоманов "НоНарко"

Пошаговая инструкция

По самостоятельному лечению наркомании дома, по иструкции Ренаты Башаровой

Почему я написала сайт

Статья посвященная моей методике и созданию сайта

Лечим качественно и на совесть!

Методика Ренаты Башаровой написана по канонам рациональной психотерапии СССР

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Наша бесплатная инструкция лечения наркомании и алкоголизма:

Лечение зависимостей по нашей инструкции работает 100% при одном условии: 

вы делаете все рекомендованные действия вкупе, а не выбираете куски из прочитанного и интерпретируете их по-своему.

Это касается и наркоманов с алкоголиками и их родственников.

Тексты даны и про наркотики и про алкоголь. Читайте всё подряд, не выбирая своё вещество.

Разницы в них — нет. И то, что описано на примере наркомана, касается и алкоголика.

Перед тем, как читать, рекомендуем вам посмотреть наши клипы (на реальных историях с форума)

Чтение инструкции занимает около 40 часов (7 дней по 5 часов в день)

Есть ещё начитанные статьи: Аудиоверсия инструкции Нонарко

Если у вас не выходит самостоятельно организовать процесс изучения статей и нужна более сильная программа, то можете воспользоваться услугой реабилитации или преобрести программу лечения на дому.

 

Раздел 1 — «Общество и проблема наркомании, алкоголизма»

  1.  Вступление — Про эффективность нашего метода и подход. Читать обязательно!
  2. Общие принципы лечения алкоголизма психиатрами и наркологами в СССР
  3.  Как относится к наркоманам общество и за что наркоманов ненавидят?
  4.  Как относится общество к алкоголикам и почему их не воспринимают всерьёз?
  5.  Про попсовую крутость и колхозный анархизм
  6.  Почему у нас пьют все вокруг? И как выжить трезвому среди пьющих?
  7.  Наша цель — защитить врачей! Или о том, почему до сих пор официальная наркология — бессильна
  8.  Апология абсурда или Еще раз о геноциде нашей молодежи и бесправии родственников наркоманов
  9.  Какие законы могли бы спасти страну от прогрессии наркомании?

Раздел 2 — «Описание метода и пошаговый план лечения»

  1.  Краткое описание сути подхода к лечению наркоманов
  2. Кратко о системе лечения алкоголизма
  3. В чём разница между этим методом и официальной наркологией?
  4. Почему именно 3 месяца? Подробный ответ для особенных
  5. Поведение наркомана в 3-х месячном плену
  6.  Обращение к читателям от автора сайта, сведения о нём и пояснения, почему она имеет право лечить наркоманов, не являясь врачом
  7.  Боишься признаться родным? Или пояснение, почему просто необходимо признаться семье в наркомании
  8.  Пошаговая схема лечения, с подробными пояснениями ваших действий(статья очень-очень длинная, но её прочесть необходимо!!!)

Раздел 3 — «Всё о наркомании и алкоголизме: в чем корень болезни и как она лечится»

  1.  Излечима ли наркомания или это на всю жизнь? 
  2.  Как воспринимать лечение наркомании правильно?
  3.  О том, как алкоголики лечатся от наркомании, а наркоманы — от алкоголизма
  4. Наркомания – это болезнь?
  5.  Наркомания: в чем суть болезни, как она стартует и как её лечить
  6.  Почему так сложно бросить наркотики? Физиологические причины
  7.  Почему так трудно бросить наркотики? Внешние причины
  8. Как жить после наркотиков или почему наркоманам кажется, что бросить просто нереально?
  9.  Почему люди плюют на всё и становятся наркоманами?
  10. Как человек превращается в алкоголика?
  11.  Почему так сложно признаться себе в алкоголизме?
  12.  А правда, что женский алкоголизм неизлечим?
  13.  Какой же я здоровый, если пить мне теперь нельзя?
  14.  С какого момента человек считается алкоголиком?
  15.  Стадии, синдромы и симптомы алкоголизма. В чем разница?
  16.  Как определить стадию алкоголизма

Раздел 4 — «Психиатрические сдвиги больных наркоманией, алкоголизмом: их временные диагнозы, поведение и поступки»

  1.  Степень адекватности наркомана. Анозогнозия, бред и психозащиты
  2.  Психопатия и наркомания. Что в них общего?
  3.  Депрессия после амфетамина(и любых других ПАВ)
  4. Шизофрения у наркоманов и наркомания у шизофреников: как не спутать?
  5.  Я негодяй! Я подлец! Я жалкая, ничтожная личность! Или о чувстве вины наркоманов и алкоголиков
  6.  О морали, демагогии и резонёрстве
  7. Наркоман – просто человек, который от вас не отличается ничем
  8.  Какая самая большая потребность наркомана?
  9.  Механизм психической защиты наркомана
  10. Что говорят наркоманы о наркотиках
  11. Любимые мифы алкоголиков о пользе спиртного
  12.  Народные мифы про алкоголиков и алкоголизм
  13. Люди, которые стали успешными на амфетамине
  14.  Сколько и как живут наркоманы на амфетамине
  15. Амфетаминовая паранойа или почему все “нюхачи” бояться людей?
  16. Обострённое ЧСВ или “наркоманская гордость”
  17. Агрессия амфетаминового наркомана
  18. Что такое амфетаминовый «марафон»
  19. Типичное поведение амфетаминового наркомана
  20. Влияние амфетамина на женщин и их поведение под ним
  21. Все поведенческие и внешние признаки употребления амфетамина
  22. Как наркоман преподносит симптомы употребления амфетамина
  23. Как амфетаминовые наркоманы скрывают отходняк?
  24. Что будет, если наркоман не примет дозу? Описание «отходняков» и ломки
  25. Про барыг торгующих наркотиками
  26. Вся правда о торговле наркотиками в интернете от бывшего продавца
  27. Менты и наркоманы — двое из ларца, одинаковы с лица… 
  28. Про то, кто такой барыга в тюрьме и что их там ждёт
  29. Где наркоманы берут деньги на наркотики?
  30. Амфетаминовая тяга к игровым аппаратам
  31. Как амфетамин называют на “зоне” и почему?
  32. Мопс Дядя Пёс и Андрей Щадило – кумиры наркоманов. Деградация общества или я чего-то не понимаю?
  33. Поступки алкоголика: как он ведет себя в разных ситуациях
  34. Бьёт — значит любит или Алкогольный бред ревности
  35. Алкоголик и придурок(с) или О том, как алкаши собой гордятся
  36. Искусители со взглядом пожилого окуня и их невероятные приключения
  37. А ты сама — козёл! Или про обиды алкоголиков
  38. О воспитании за чаркой…
  39. Поведение женщин во время опьянения
  40. Ну, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы! Кто хочет сегодня поработать?
  41. Четыре вида алкогольной деградации(паталогического развития) личности
  42. Астенический вид деградации личности при алкоголизме(2 клинических наблюдения)
  43. Истерический тип деградации личности при алкоголизме(2 клинических наблюдения)
  44. Эксплозивный тип деградации личности при алкоголизме(2 клинических наблюдения)
  45. Апатический тип деградации личности при алкоголизме(2 клинических наблюдения)
  46. Изменение содержания личности у алкоголиков
  47. Изменения в сфере жизненной активности у алкоголиков
  48. Изменения в эмоциональной и волевой сфере у алкоголиков
  49. Клиническая характеристика первой стадии алкоголизма
  50. История болезни алкоголика на 2-й стадии
  51. История болезни алкоголика на 3-й стадии
  52. Алкогольный параноид, наглядный пример(клиническое наблюдение)
  53. Бред величия(мегаломания) у алкоголиков
  54. Деменция(слабоумие) у алкоголиков
  55. Галлюциноз у алкоголиков(Гофман)
  56. Параноид и паранойальные реакции у алкоголиков(Гофман)
  57. Как алкоголички-истерички прикидываются жертвами(клинический разбор консилиумом врачей)
  58. Мания преследования, «поискунчик» и галлюцинации от соли у солевых наркоманов

Раздел 5 — «Последствия употребления ПАВ»

  1. Как умирают солевые и амфетаминовые наркоманы в больницах? Рассказ из первых рук
  2. Главное последствие наркомании и алкоголизма — это тревожное расстройство родственников!
  3. Суицид наркоманов оканчивается, часто, не смертью, а хуже!
  4.  Как амфетамин влияет на зубы? А также про жвачки и съеденные щёки…
  5. Токсический остиомиелит от амфетамина
  6. Болезни вызванные употреблением амфетамина
  7. Болезни вызванные употреблением опиатов(ширки, героина, дезоморфина и т.д)
  8. Ухудшение зрения от амфетамина(солей и прочих спидов): причины и последствия
  9. Прыщи после амфетамина, солей: как лечить и от чего они появляются
  10. Стучит в висках от амфетамина и болит голова. Что делать?
  11. Болезни психики и тела от употребления соли для ванн

Раздел 6 — «Почему не стоит действовать по методу «дна», 12 шагов и верить тем, кто говорит про созависимость?»

  1. Теория о спасении наркомана методом подталкивания ко “дну”
  2. Тест на созависимость или приёмы цыганки Азы
  3.  Ещё раз о маразме на тему «Как помочь наркоману оттолкнуться от дна»
  4.  Про созависимость родственников наркомана
  5.  Как вылечить то, чего нет? Или еще раз о созависимости
  6.  Плюсы и минусы 12-ти шаговой программы Анонимных Наркоманов
  7. В чём разница между методом “дна” и советами с этого сайта?

Раздел 7 — «Какие врачебные и психотерапевтические методы имеет смысл применять для лечения наркомании и алкоголизма?»

  1. Стоит ли отказываться от наркологического учёта?
  2. Что лучше: клиника для лечения наркомании или РЦ? Или сказ про чёрного нарколога…
  3. Что лечат психиатрические препараты и для чего их назначают наркоманам
  4.  Какие лекарства нужны для лечения наркомании самостоятельно?
  5.  Есть ли быстрое лекарство от наркомании? Или Если БЫ
  6.  Как правильно пить Налтрексон
  7.  Условно-рефлекторная терапия наркомании народными средствами
  8. Поможет ли наркозависимым и созависимым психолог?

Раздел 8 — «Семья: как нужно и как не нужно себя вести с алкоголиками и наркоманами»

  1. Что знают подростки о наркомании? То, чему учим их мы!
  2. Виноваты ли родители в наркомании ребёнка?
  3. Почему и какие люди становятся наркоманами? 
  4. Семейная жизнь с наркоманом: как они относятся к жёнам и детям
  5. Каково быть женой алкоголика? Уйти или остаться?(Рассказ жены алкоголика)
  6. Созависимость матерей наркоманов — болезнь дураков и гордецов
  7. Наркоман & Алкоголичка или Соза по-русски
  8.  Битый не битого везёт или Как алкоголички играют в докторов
  9. Да у него инсульт не от этого! Или ещё раз о жёнах, неравнодушных к спиртному
  10. Как вести себя жене алкоголика? Что нельзя делать?
  11. Основные ошибки жён алкоголиков, из-за которых алкоголизм прогрессирует
  12. Если муж алкоголик поднимает руку: как себя вести и что делать?
  13. Что делать матери алкоголика?
  14. Обращение матери наркоманки к другим матерям и наркоманам
  15. 5 глобальных ошибок родителей наркомана
  16. Единым фронтом опочил всуе(с) или как семья “убивает” наркомана
  17. Что выходит если семья “не замечает” употребления
  18. Что выходит, если семья потворствует и покрывает долги наркомана
  19. Про добрую бабушку, которая превратила внука в чмо
  20. В каких случаях жёнам не стоит бороться за выздоровление наркомана?
  21. Как смириться с тем, что муж променял семью на наркотики?
  22. Как избавится от боли после расставания с наркоманом и начать жить?

Раздел 9 — «Как добиться того, чтобы наркоман захотел лечиться? Методы налаживания диалога, прессинг и развитие антирефлекса»

  1. Наркоман не хочет лечиться. Что делать?
  2.  Как себя вести себя с наркоманом в момент обличения и стоит ли его бояться?
  3.  Планирование действий перед закрытием наркомана на 3 месяца
  4.  Как заставить наркомана пройти тест на наркотики
  5.  Как начинать уговаривать наркомана лечиться и читать статьи?
  6.  Про то, почему наркоман говорит полуправду и о деградации личности
  7.  Кому и зачем врёт наркоман? Как заставить его говорить правду?
  8.  Манипуляции наркомана: почему он так делает и как реагировать?
  9.  Может ли наркоман совершить суицид, если на него давить, говорить правду и запрещать употреблять?
  10.  Что делать, если наркоман угрожает?
  11.  Рычаги воздействия на наркомана
  12.  Конкретные слова, как ставить условия наркоману(письмо матери наркомана к сыну в отрицании)
  13.  Прессинг наркомана в подробностях
  14.  Как довести наркомана до полуобморочного состояния методом блефа
  15.  Как лишить наркомана водительских прав и почему это обязательно нужно сделать?
  16.  Принудительная наркологическая экспертиза: как это сделать? Законы Украины, России и подсказки, в каком порядке действовать гражданам

Раздел 10 — «Как вести себя родственникам с наркоманом, который только бросил и что делать наркоману, который самостоятельно бросил?»

  1.  Про мотивацию наркоманов и о том, насколько это абсурдно, учитывая их анозогнозию
  2.  Можно ли напоминать бросившему наркоману о наркотиках?
  3.  Чем заменить зависимость от наркотиков и надо ли это делать?
  4.  Почему наркоманы “срываются” и чего нельзя делать, если бросил наркотики
  5.  Про срывы наркоманов и когда «срыв» — это ложь
  6.  Разница между наркоманией и охерением или Ещё раз о срывах
  7.  Как восстановить мозг после наркотиков? Упражнения для мышления
  8.  Где заработать бывшему наркоману и где искать работу?
  9.  Евангелие от Нонарко. инфо(Не богохульство! Исключительно научный подход)

 

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Лечение зависимостей в РФ: помощь при алкоголизме и наркомании в наркологическом центре – избавление от аддикций и полная реабилитация

Почему однажды совсем молодые, едва начинающие выходить в самостоятельную жизнь юноши и девушки, или, напротив, вполне достойные, солидные, состоявшиеся люди с высоким положением оказываются «за гранью», превращаются в алкоголиков или наркоманов, а иногда начинают страдать той и другой зависимостью (аддикцией) одновременно? Почему появляется тяжкая задача лечение зависимостей?

Вопрос сложный, скорее, риторический. На него есть стандартные ответы медиков и психологов: генетическая предрасположенность, глупость, мода, дурная компания, целенаправленные действия третьей стороны, личные трагедии…

 

Да, все это может выступать в роли стимулятора, но это стимулятор слабости человеческой. Это лазейка. Однажды испытав эйфорию от употребления дозы, человек хочет повторить. Организм привыкает, доза увеличивается.

 

Остановить процесс самостоятельно действительно сложно, и удается это только сильным личностям. Они осознают, что попали в сложную ситуацию, и начинают выбираться из нее. Остальные продолжают падение по наклонной плоскости. Они не только теряют себя.

Зависимые превращаются в обузу для окружающих – коллег, соседей, друзей, родственников. Близкие люди становятся для них источником средств для получения очередной дозы или порции. Из дома пропадают деньги, дорогие, а затем и менее ценные вещи. Это заболевание. Требуется наркологическая клиника.

Как вовремя понять возникновение зависимости, избавить родственника, близкого человека от зависимости, а семью от разорения? Как вернуть счастье? Как перестать решать проблемы за наркоманов и алкоголиков, если ничего не помогает?

В данном случае ответ однозначный и очевидный: надо обратиться за помощью к профессионалам. Для вас работают сотрудники АНО «НоНарко», и они всегда находят выход из любых, даже самых сложных ситуаций, когда проявляются не только зависимости, но и созависимости.

Лечение алкогольной зависимости и наркомании

Автономную некоммерческую организацию «НоНарко» нельзя назвать типичным проектом. Наш сайт создан для всех, кто нуждается в реальной помощи, причем не определенной частной клиники или реабилитационного центра, а в общей помощи, в том числе – по подбору клиники и программ по индивидуальным параметрам.

  • Мы занимаемся лечением алкоголизма и наркомании (выводом из запойных и критических состояний, детоксикацией), последующей реабилитацией алко- и наркозависимых, профилактикой проявления девиантного поведения.
  • Что такое «девиантный»? Это «отклонившийся» в своем поведении от общепринятых норм социума. Происходит отклонение под влиянием нестандартных мотивов и ценностей, из-за подмены идеалов и использования неоправданных средств, направленных на достижение собственных целей.
  • В качестве примера таких девиантных состояний можно привести хамство и хулиганство вплоть до «революционных» действий, переход на личности, неопрятный внешний вид и прочее. На все это окружающим необходимо обращать внимание.

Помимо оказания услуг самим зависимым мы проводим работу с родными и близкими людьми тех, кто страдает аддикциями. В отдельных случаях помогает курс амбулаторного лечения и реабилитации, но в большинстве своем необходимо лечение наркозависимости и алкоголизма, созависимостей в стационаре вплоть до принудительных мер.

Положитесь на наш огромный опыт поиска индивидуальных решений. Мы подключаем наших партнеров. Среди них — Реабилитационный центр «Реверс», Форум помощи наркозависимым «НоНарко инфо» и другие. Всегда соблюдаем полную конфиденциальность и гарантируем отсутствие утечек информации.

Лечение наркозависимых в Москве, СПб, РФ

Наркотрафик растет с каждым днем. Это бич XXI века. Спецслужбы всех цивилизованных стран мира неустанно борются с наркосинидикатами, но остановить цепочку доставки и продаж не всегда удается, поэтому препараты самого разного типа просачиваются на рынок. Появляются все новые и новые, включая химические, которые вызывают мгновенное привыкание.

  • Наркозависимость – страшная беда. Она может прийти в любой дом, поразить любого человека, от школьника до старика. Помощь требуется всем – и самому зависимому, и его близким людям.
  • Помощь бывает разная – догоспитальная и стационарная, медикаментозная и психологическая, индивидуальная и групповая. Разработан целый ряд методик, включая всем известную программу «12 шагов», не всегда эффективную.
  • Цепочка этапов на пути к полному выздоровлению по ситуации включает профилактику, консультирование, обследование, диагностику, лечение (детоксикация после выявления типа употребляемого препарата, спиртосодержащих вещенств, лекарств), медико-социальную реабилитацию.

Существует целая наука – наркология, которая предлагает и методы лечения. Эта область медицины изучает проявления зависимостей разного типа – наркомании, токсикомании, хронического алкоголизма, лекарственной зависимости. Специалисты разрабатывают методы профилактики, диагностики, выведения из состояний, лечения и реабилитации.

В Российской Федерации мнения по поводу наркологии разделились. Часть медицинского сообщества определяет ее как раздел психиатрии, другая часть — как отдельную, независимую медицинскую науку, уже давно, в силу обстоятельств, выделившуюся из психиатрии.

В клинике «НоНарко», которая работает в режиме 24/7, практикуется полностью анонимное лечение от наркозависимости, но применяется не совсем стандартная методика. Отличительная черта нашей системы — комбинирование методов, а не применение какого-то одного, стереотипного.

Наши практикующие специалисты используют техники, разработанные еще в СССР (борьба с зависимостями началась еще в 70-е годы прошлого века), и современные способы.

Персонализированный курс лечения при наркомании с подбором и комбинированием проверенных на практике методов — гарантия получения самых лучших результатов и безусловная победа над зависимостью.  

Лечение зависимостей: услуги наркологического центра

Что мы предлагаем? Весь спектр услуг в сфере наркологии – от диагностирования и лечения наркозависимых, злоупотребляющих алкоголем, токсикоманов до полной медицинской и социальной реабилитации. К нам приходят в том числе «срывники», которые проходили в других учреждениях восстановление по программе «12 шагов», или те, кто обратился в непроверенные клиники, где изначально зависимых настраивают на срыв. По нашей статистике таких среди прочих до 70%.

Вывод из запоя

Запой – это длительное употребление спиртных напитков. Если не вывести из такого состояние, начнется физиологическое разрушение внутренних органов, в первую очередь – ЖКТ, печени, почек, сердечно-сосудистой системы, и психологическое расстройство. Запой негативно влияет и на самого пациента, и на окружающих его людей, не только близких. Пострадать могут соседи и даже простые прохожие.

  • Вывод из запоя специалисты нашего наркологического и реабилитационного центра проводят анонимно на дому или в стационаре с последующей амбулаторной или стационарной реабилитацией.
  • Очищение организма пациента от токсинов и продуктов распада алкоголя осуществляется с помощью медицинских препаратов.
  • Медикаментозную терапию обязательно следует завершать реабилитацией. Предпочтительнее проводить ее в стационаре.

Гарантируем поддержку каждому, кто нуждается в помощи. Рекомендуем обращаться при первых признаках запойного состояния. В этом случае процесс, включая реабилитацию, будет более эффективным и менее продолжительным.

Кодирование от алкоголизма

«Кодирование» — обобщенный термин. Таких много используется в наркологии. Кодирование — один из методов, включающий ряд способов избавления от пагубных привычек условно «за сеанс» (иногда требуется несколько сеансов). В основе метода лежит формирование длительного стойкого отвращения к источнику пристрастия – этиловому спирту.

  • Закодировать («перепрограммировать») можно не только при алкоголизме, но также при табачной зависимости, лечении наркоманов, при употреблении спайсов, токсикомании.
  • Способы кодирования применяются в России еще с советских времен. В настоящее время они достаточно совершенны.
  • Несмотря на современное развитие метода, он не имеет пока научного обоснования. При этом до 14 % врачей-наркологов в нашей стране применяют его вполне эффективно.

Обычно не практикуют кодирование в чистом виде. Назначают в комплексе несколько методов. В этом случае длительное воздержание от алкогольных напитков войдет у пациента в привычку, поможет полностью избавиться от заболевания, вернуться к нормальному образу жизни. Основные наши задача при выборе пациентами кодирования:

  • развить рефлекс отвращения к алкоголю;
  • нормализовать жизненно важные функции организма;
  • восстановить коммуникативную способность;
  • полностью вернуть пациента семье и обществу;
  • обеспечить длительный отказ от спиртного и после окончания терапии.

Специалисты клиники применяют все виды кодирования – медикаментозное, психологическое, аппаратное, гипнотерапию, рефлексотерапию. При выборе этого метода борьбы с алкогольной зависимостью тщательно изучается анамнез пациента.

Противопоказано кодирование при категорическом несогласии алкоголика, наличии у него психических расстройств или серьезных заболеваний в стадиях декомпенсации. Противопоказанием также является беременность. Как это ни странно звучит, но и такое – не редкость.

Лечение наркомании амбулаторно и в стационаре

Не всегда наши пациенты, страдающие пагубными привычками, выбирают лечение наркомании в реабилитационном центре. Достаточно часто они соглашаются только на амбулаторное прохождение программ, полагая, что это более конфиденциально, хотя с этим можно поспорить. В любом случае, прохождение программы на дому — своего рода возможность проявить силу воли, проверить себя.

Мы предлагаем оба варианта, хотя все медики и большинство близких людей пациентов знают, что наиболее эффективное лечение наркомании, лекарственной или иной зависимости, происходит все-таки в специализированных центрах. Это связано с тем, что там:

  • перекрыты все пути для получения новой дозы;
  • создана особая атмосфера, уже сама по себе настраивающая на выздоровление;
  • зависимые всегда находятся под наблюдением, им в любой момент могут оказать необходимую помощь, чтобы не допустить срыва;
  • они поддерживают друг друга, потому что понимают, что у них одна беда на всех.

Независимо от выбранного способа, все процессы проходят поэтапно:

  • предоставляется первичная консультация нарколога для формирования истории болезни, выявления длительности и глубины развития привычки, составления объективной оценки состояния организма и психики;
  • постановка диагноза с определением стадии зависимости, выявление показаний и противопоказаний для тех или иных возможных методов лечения с последующей реабилитацией;
  • выбор метода, включая создание персональных комбинированных программ, объяснение особенностей последующего процесса, рисков, ожидаемых результатов;
  • получение письменного согласия пациента или его родственников (по ситуации);
  • детоксикация (устранение абстинентного синдрома, вывод из запоя), медикаментозное лечение в зависимости от состояния организма пациента;
  • реабилитация (4-6 месяцев) при поддержке родных и персонала, с соблюдением всех рекомендаций нарколога для возвращения пациента к привычному образу жизни без зависимостей.

Лечение алкоголизма амбулаторно и в стационаре

Как и наркологическое лечение наркоманов, процедуры устранения алкогольной зависимости могут выполняться амбулаторно и в стационарных условиях. Иногда пациенты и их близкие выбирают домашний вариант, чтобы проверить, способен ли зависимый сам регулировать тягу к спиртному. Случаи выявления полного отсутствия самоконтроля, к сожалению, нередки.

  • При выводе из запоя предпочтительнее выбирать стационар уже потому, что это обойдется дешевле, чем в домашних условиях. Связано формирование стоимости с необходимостью применения дополнительных инструментов и медтехники. Их придется привозить к пациенту на дом при каждом визите врача.
  • При выборе амбулаторного лечения для купирования тяги к спиртному пациент может приезжать на процедуры и для осмотра в клинику, если он в состоянии это делать, самостоятельно или при помощи родных. В этом случае стоимость будет дешевле, чем при постоянном пребывании в стационаре.
  • Амбулаторное лечение с посещением врачей-наркологов и психиатров, реабилитация в домашних условиях позволит не отрываться от бытовых дел, выполнять трудовые обязанности в зависимости от состояния. Многим комфортнее проходить процесс в привычных для себя условиях.

Основной минус такого метода избавления от наркозависимости и алкоголизма: выбирать амбулаторное лечение можно лишь в том случае, если человек сам твердо намерен побороть свою тягу, если близкие люди готовы его во всем поддерживать и перекрыть любые доступы к спиртному. При срывах, даже кратковременных, риск провала программы лечения и реабилитации очень велик.

Реабилитация наркозависимых и алкоголиков

Любое избавление от наркомании предполагает не только снятие абстинентного синдрома, то есть прохождение сложного и болезненного периода, который называют «ломкой», а для алкоголиков – «выводом из запоя». Обязательна последующая реабилитация, без которой не получится физическое выздоровление и социализация.

  • Если первый этап непродолжительный, то психотерапевтическая работа по восстановлению организма до полностью социально нормального и жизнеспособного уровня занимает от 4 до 6 месяцев.
  • Длительность реабилитации зависит от выявленных нарушений физического и психологического состояния пациента, тех нарушений, которые уже произошли в его теле и мозге в период злоупотреблений.
  • Методы реабилитации наркозависимых комбинированные, и это дает наиболее эффективные результаты. 

Здесь особенно важно не прогадать с выбором места проведения программ. В данном случае предпочтительнее поместить пациента в наш стационар в Санкт-Петербурге или в любую партнерскую клинику, которая находится в ближайшем к вам городе РФ, в нужном регионе. В домашних условиях, как показывает практика, происходят стабильные срывы вплоть до возврата к прежней полной зависимости.

В «НоНарко» открытая система реабилитации. Родственники получают в режиме онлайн ежедневный отчет действий воспитателей в выбранном центре и пациентов.

Амбулаторные программы

Для проведения амбулаторного лечения и последующей реабилитации схема различается. Составляется программа после постановки диагноза, выявления показаний и противопоказаний. В лечебную и реабилитационную программу входит медикаментозный (терапевтический) курс и психологические тренинги, которые проводятся персонально или в группах.

варианты программ

Максимальные гарантии лечения и восстановления мы даем только при выборе стационара. При решении выполнять программу амбулаторно многое ложится на плечи родственников и близких людей пациента.

Специалисты наркологического центра

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Цены на лечение алкоголизма и наркомании в России и особенности взаимодействия

Мы принимаем по определенным программам бесплатно, если человек сможет соблюсти все требования. В остальном смотрите наши предложения, где указаны цены.

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Ответы на вопросы пациентов и родственников

Не возненавидит ли нас родственник, если мы его сдадим к вам принудительно?

А почему вы этого боитесь, собственно? Ваша цель какая?  Угодить наркоману и остаться с ним в хороших отношениях?

Так это невозможно. Наркоман вас будет любить в одном случае, если вы не мешаете ему употреблять и обворовывать вас. При этом вы его кормите, делаете все за него и гладите при этом по головке. Вот тут почитайте, статья как раз об этом: Семейная жизнь с наркоманом: как они относятся к женам и детям. Если же вы будете препятствовать, то наркоман будет вас ненавидеть. Так какая разница, где он это делает? Дома или в РЦ?

Более того, ненависть наркомана — явление временное. Когда он отрезвеет — он сам ужаснется тому, как вас изводил. А в РЦ помогут ему в этом и усугубят муки совести. Потом он плакать будет и просить у вас прощения! Это типичная ситуация после курса реабилитации

Какой срок нахождения в РЦ — оптимальный?

Самый минимум — 4 месяца. Это связано с тем, что только лишь рефлекс, который провоцирует тягу утихает 90-120 дней.

Но помимо этого, мозг бывшего наркомана должен привыкнуть к иным паттернам мышления. Это процесс физиологический абсолютно. И новая нейронная цепь привычки создается от многократных повторений новой модели мышления и поведения.

На это нужно время. На то, чтобы приучить наркомана, на АВТОМАТЕ думать верно, нужно время. Мозг должен запомнить новые варианты и выдавать ему новые пути — бессознательно.

Иначе, он так и будет болтаться и его будет тянуть к прежней жизни. Он просто другого не знает и его «компьютер» выдает готовые решения, которыми он пользовался годами.

Приведу пример. Допустим, человек вышел из РЦ и пошел на работу. Там ему задержали зарплату и он остался на пару-тройку дней без денег. Какая самая первая мысль у наркомана бывшего? Конечно, отнести телефон в ломбард! Он делал это много лет подряд и он просто не знает других вариантов. В итоге, телефон пропадает, он снова попадает в воронку долгов и неприятностей, слышит попреки и думает: ну чем отличается быть трезвым от наркомании? Одно и тоже! И его тут же посещает мысль: раз разницы нет, то почему бы не употребить?

Наша задача во время реабилитации, научить его думать в верную сторону. Не хватает денег? Пойди на сайт фриланса и попробуй написать пару статей. Или пойди где-то еще подработай. В общем, вы поняли.

Можно ли заменить курс реабилитации на работу с психотерапевтом?

Нет, в этом нет никакого смысла. Во-первых, мы не предоставляем таких услуг, во-вторых, на свете очень мало психотерапевтов, которые понимают суть наркомании и смогут вам чем-то помочь. Специалисты, которые разбираются в вопросе — в курсе, что помимо бесед, наркоману нужна изоляция и особые условия на время отвыкания. Это физиология, прежде всего, а психология тут уже потом идет. Дома вы не сможете создать ему таких условий, если вы не нарколог. А ходить и платить деньги пару раз в неделю психотерапевту — это не даст ничего, наркоман только смеяться с вас будет в душе.

Вот тут мы писали об этом: В чем суть психотерапевтического разбора свойств личности наркомана и поможет ли это ему? Кроме этого, если говорить о психотерапии, то она нужна наркоману на отмене 24 на 7! Даже не сеансы психотерапии, а более психогогика(перевоспитание взрослого человека). Без этого — никуда! Все наркоманы имеют в корне неверные установки по отношению к миру. Они уверены, что мир крутится вокруг их персоны и все вокруг им должны. И это нужно — убирать. Ежедневно, в быту, когда наркоман находится в социуме и допускает «косяки» на глазах куратора, воспитателя, психотерапевта. Допустим, наркоман говорит: «А чего это я должен убирать комнату?  Я заплатил за проживание тут и содержание себя! Сами убирайте!» 

На этом моменте ему хорошенько прочистят мозги и опустят с небес на Землю. Напомнят, что платил вовсе не он, а его родители, у которых он находится на содержании в свои 30 лет. Объяснят, что уборка комнат не входит в ЛЕЧЕНИЕ и он тут не на курорте… В общем, таких случаев, поверьте, будет за время реабилитации — миллион и малая тележка. Ну и какой сторонний психотерапевт станет в это всё вникать?

Анонимное ли лечение в вашем РЦ?

Да, лечение анонимное. Информацию третьим лицам мы не дадим, руководствуясь утвержденным Приказом Минздрава РФ от 23 августа 1999г. № 327 «Об анонимном лечении в наркологических учреждениях (подразделениях)», в котром говорится, что: «на обращающихся за анонимной медицинской помощью больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией заводится индивидуальная карта амбулаторного (стационарного) больного, в которой указываются названные больным фамилия, возраст и населенный пункт проживания без предъявления документа, удостоверяющего личность и место работы.» 

Как лучше лечить: по статьям или в РЦ?

Главное тут — лечить! А что для вас лучше — сами поймете.

Для кого-то метод, описанный в статьях кажется простым, но таких всего 6% из ста обратившихся(даже 3%, если брать родственников). Для таких людей лучше его применять, так как, они после прочтения чувствуют себя как рыба в воде и с легкостью могут сами психотерапевтировать наркомана. Но, повторюсь, таких людей мало, так как, тут нужны природные задатки психолога.

Многим пришедшим сюда вначале кажется, что в этих статьях нет ничего сложного и они с энтузиазмом берутся сами лечить. А в итоге, на практике, они начинают путаться, наркоман бесконечно их вводит в заблуждение и как итог — полное фиаско и прогрессия болезни.

Поэтому, если у вас сразу не вышло и вы видите, что что-то идет не так, я советую не тянуть время и лечить в РЦ. Там не будут проводить экспериментов и быстро окажут помощь. Результатом вашей проволочки может стать смерть родственника!

Имеет ли смысл лечить наркомана, если он не хочет бросать?

Конечно имеет! Наркоман скорей умрет, чем признает себя наркоманом! У него страшнейшая анозогнозия и потеря самокритики, он физически не может захотеть начать лечение.

Вот тут у нас есть статья по этому поводу, если не читали, то ознакомьтесь: Наркоман не хочет лечиться: что делать?

Большинство РЦ не берут на лечение наркоманов, которые не признают себя наркоманом и сами не просят помощи. В основном это недорогие РЦ, в котором нет хороших специалистов.

А мы — берём и знаем, как повернуть мышление наркомана в правильную сторону.

Можно ли ознакомится с программой ребцентра до заключения договора?

Конечно! Вот наше описание программы: Метод НоНарко

При личной встрече мы вам покажем электронную систему для индивидуальной психотерапии и уроки, которые будут проходить в РЦ.

Эффективна ли ваша психотерапия и метод лечения в РЦ?

Если учитывать то, что наркомания затрагивает всю психику человека, его сознание, то мы приходим к пониманию того, что эффективность лечения зависит от самого человека.

Чем человек грамотней, начитанней, чем больший багаж знаний имеет, тем проще и легче его вылечить. Интеллект — большой помощник в излечении.

Также имеет значение интеллект членов семьи. Если они воспринимают информацию, данную врачом и применяют её — результат будет. Если они не могут вникнуть по причине того, что не понимают — мы бессильны тут.

Это касается и лечения в ребцентрах и лечения на форуме, самостоятельно.

По какому методу вы лечите?

Это авторский метод рациональной психотерапии, разработанный Ренатой Башаровой на основе научных данных психиатрии и наркологии. Вот тут детально описана программа нашего лечения и на чем она базируется:

На чем основана психотерапия по методу НоНарко

Таблица сравнения психиатрического подхода и 12 Шагов

Насколько реально правильно выполнить ваши рекомендации(устав) для семьи?

Вполне реально. Если речь о рекомендациях специалистов с РЦ, то от родственников нужно минимум усилий. Главное не делать того, что строго воспрещено.

Как правило, речь о потворствовании манипуляциям наркомана, выплатах за него долгов и прочего, ненужного облегчения его жизни. Основную работу проводят специалисты, а ваша задача — не мешать.

Если речь идет о рекомендациях в инструкции для самостоятельного лечения, то тут всё сложней. Подход в инструкции правильный, но вот для его осуществления, в идеале, надо быть самому врачом, психотерапевтом и психологом в одном лице. Тогда точно всё получится. А обычный человек он плохо понимает тонкости, он не может до конца вникнуть в мышление наркомана, предугадать его действия. И на практике выходит, что выполнить рекомендации инструкции в полном объеме получается у 5% людей. Остальные же просто вредят и запускают ситуацию, что приводит к прогрессии наркомании, вместо излечения.

 

Статья отредактирована 14 декабря, 2021 в 10:09

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