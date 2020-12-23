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Форум ребилитационного центра для наркоманов "НоНарко"
По самостоятельному лечению наркомании дома, по иструкции Ренаты Башаровой
Статья посвященная моей методике и созданию сайта
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60 000 ₽ / 3 мес
1 000 ₽
Цена по запросу
Наша бесплатная инструкция лечения наркомании и алкоголизма:
Лечение зависимостей по нашей инструкции работает 100% при одном условии:
вы делаете все рекомендованные действия вкупе, а не выбираете куски из прочитанного и интерпретируете их по-своему.
Это касается и наркоманов с алкоголиками и их родственников.
Тексты даны и про наркотики и про алкоголь. Читайте всё подряд, не выбирая своё вещество.
Разницы в них — нет. И то, что описано на примере наркомана, касается и алкоголика.
Перед тем, как читать, рекомендуем вам посмотреть наши клипы (на реальных историях с форума)
Чтение инструкции занимает около 40 часов (7 дней по 5 часов в день)
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Если у вас не выходит самостоятельно организовать процесс изучения статей и нужна более сильная программа, то можете воспользоваться услугой реабилитации или преобрести программу лечения на дому.
Почему однажды совсем молодые, едва начинающие выходить в самостоятельную жизнь юноши и девушки, или, напротив, вполне достойные, солидные, состоявшиеся люди с высоким положением оказываются «за гранью», превращаются в алкоголиков или наркоманов, а иногда начинают страдать той и другой зависимостью (аддикцией) одновременно? Почему появляется тяжкая задача лечение зависимостей?
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Вопрос сложный, скорее, риторический. На него есть стандартные ответы медиков и психологов: генетическая предрасположенность, глупость, мода, дурная компания, целенаправленные действия третьей стороны, личные трагедии…
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Да, все это может выступать в роли стимулятора, но это стимулятор слабости человеческой. Это лазейка. Однажды испытав эйфорию от употребления дозы, человек хочет повторить. Организм привыкает, доза увеличивается.
Остановить процесс самостоятельно действительно сложно, и удается это только сильным личностям. Они осознают, что попали в сложную ситуацию, и начинают выбираться из нее. Остальные продолжают падение по наклонной плоскости. Они не только теряют себя.
Зависимые превращаются в обузу для окружающих – коллег, соседей, друзей, родственников. Близкие люди становятся для них источником средств для получения очередной дозы или порции. Из дома пропадают деньги, дорогие, а затем и менее ценные вещи. Это заболевание. Требуется наркологическая клиника.
Как вовремя понять возникновение зависимости, избавить родственника, близкого человека от зависимости, а семью от разорения? Как вернуть счастье? Как перестать решать проблемы за наркоманов и алкоголиков, если ничего не помогает?
В данном случае ответ однозначный и очевидный: надо обратиться за помощью к профессионалам. Для вас работают сотрудники АНО «НоНарко», и они всегда находят выход из любых, даже самых сложных ситуаций, когда проявляются не только зависимости, но и созависимости.
Автономную некоммерческую организацию «НоНарко» нельзя назвать типичным проектом. Наш сайт создан для всех, кто нуждается в реальной помощи, причем не определенной частной клиники или реабилитационного центра, а в общей помощи, в том числе – по подбору клиники и программ по индивидуальным параметрам.
Помимо оказания услуг самим зависимым мы проводим работу с родными и близкими людьми тех, кто страдает аддикциями. В отдельных случаях помогает курс амбулаторного лечения и реабилитации, но в большинстве своем необходимо лечение наркозависимости и алкоголизма, созависимостей в стационаре вплоть до принудительных мер.
Положитесь на наш огромный опыт поиска индивидуальных решений. Мы подключаем наших партнеров. Среди них — Реабилитационный центр «Реверс», Форум помощи наркозависимым «НоНарко инфо» и другие. Всегда соблюдаем полную конфиденциальность и гарантируем отсутствие утечек информации.
Наркотрафик растет с каждым днем. Это бич XXI века. Спецслужбы всех цивилизованных стран мира неустанно борются с наркосинидикатами, но остановить цепочку доставки и продаж не всегда удается, поэтому препараты самого разного типа просачиваются на рынок. Появляются все новые и новые, включая химические, которые вызывают мгновенное привыкание.
Существует целая наука – наркология, которая предлагает и методы лечения. Эта область медицины изучает проявления зависимостей разного типа – наркомании, токсикомании, хронического алкоголизма, лекарственной зависимости. Специалисты разрабатывают методы профилактики, диагностики, выведения из состояний, лечения и реабилитации.
В Российской Федерации мнения по поводу наркологии разделились. Часть медицинского сообщества определяет ее как раздел психиатрии, другая часть — как отдельную, независимую медицинскую науку, уже давно, в силу обстоятельств, выделившуюся из психиатрии.
В клинике «НоНарко», которая работает в режиме 24/7, практикуется полностью анонимное лечение от наркозависимости, но применяется не совсем стандартная методика. Отличительная черта нашей системы — комбинирование методов, а не применение какого-то одного, стереотипного.
Наши практикующие специалисты используют техники, разработанные еще в СССР (борьба с зависимостями началась еще в 70-е годы прошлого века), и современные способы.
Персонализированный курс лечения при наркомании с подбором и комбинированием проверенных на практике методов — гарантия получения самых лучших результатов и безусловная победа над зависимостью.
Что мы предлагаем? Весь спектр услуг в сфере наркологии – от диагностирования и лечения наркозависимых, злоупотребляющих алкоголем, токсикоманов до полной медицинской и социальной реабилитации. К нам приходят в том числе «срывники», которые проходили в других учреждениях восстановление по программе «12 шагов», или те, кто обратился в непроверенные клиники, где изначально зависимых настраивают на срыв. По нашей статистике таких среди прочих до 70%.
Запой – это длительное употребление спиртных напитков. Если не вывести из такого состояние, начнется физиологическое разрушение внутренних органов, в первую очередь – ЖКТ, печени, почек, сердечно-сосудистой системы, и психологическое расстройство. Запой негативно влияет и на самого пациента, и на окружающих его людей, не только близких. Пострадать могут соседи и даже простые прохожие.
Гарантируем поддержку каждому, кто нуждается в помощи. Рекомендуем обращаться при первых признаках запойного состояния. В этом случае процесс, включая реабилитацию, будет более эффективным и менее продолжительным.
«Кодирование» — обобщенный термин. Таких много используется в наркологии. Кодирование — один из методов, включающий ряд способов избавления от пагубных привычек условно «за сеанс» (иногда требуется несколько сеансов). В основе метода лежит формирование длительного стойкого отвращения к источнику пристрастия – этиловому спирту.
Обычно не практикуют кодирование в чистом виде. Назначают в комплексе несколько методов. В этом случае длительное воздержание от алкогольных напитков войдет у пациента в привычку, поможет полностью избавиться от заболевания, вернуться к нормальному образу жизни. Основные наши задача при выборе пациентами кодирования:
Специалисты клиники применяют все виды кодирования – медикаментозное, психологическое, аппаратное, гипнотерапию, рефлексотерапию. При выборе этого метода борьбы с алкогольной зависимостью тщательно изучается анамнез пациента.
Противопоказано кодирование при категорическом несогласии алкоголика, наличии у него психических расстройств или серьезных заболеваний в стадиях декомпенсации. Противопоказанием также является беременность. Как это ни странно звучит, но и такое – не редкость.
Не всегда наши пациенты, страдающие пагубными привычками, выбирают лечение наркомании в реабилитационном центре. Достаточно часто они соглашаются только на амбулаторное прохождение программ, полагая, что это более конфиденциально, хотя с этим можно поспорить. В любом случае, прохождение программы на дому — своего рода возможность проявить силу воли, проверить себя.
Мы предлагаем оба варианта, хотя все медики и большинство близких людей пациентов знают, что наиболее эффективное лечение наркомании, лекарственной или иной зависимости, происходит все-таки в специализированных центрах. Это связано с тем, что там:
Независимо от выбранного способа, все процессы проходят поэтапно:
Как и наркологическое лечение наркоманов, процедуры устранения алкогольной зависимости могут выполняться амбулаторно и в стационарных условиях. Иногда пациенты и их близкие выбирают домашний вариант, чтобы проверить, способен ли зависимый сам регулировать тягу к спиртному. Случаи выявления полного отсутствия самоконтроля, к сожалению, нередки.
Основной минус такого метода избавления от наркозависимости и алкоголизма: выбирать амбулаторное лечение можно лишь в том случае, если человек сам твердо намерен побороть свою тягу, если близкие люди готовы его во всем поддерживать и перекрыть любые доступы к спиртному. При срывах, даже кратковременных, риск провала программы лечения и реабилитации очень велик.
Любое избавление от наркомании предполагает не только снятие абстинентного синдрома, то есть прохождение сложного и болезненного периода, который называют «ломкой», а для алкоголиков – «выводом из запоя». Обязательна последующая реабилитация, без которой не получится физическое выздоровление и социализация.
Здесь особенно важно не прогадать с выбором места проведения программ. В данном случае предпочтительнее поместить пациента в наш стационар в Санкт-Петербурге или в любую партнерскую клинику, которая находится в ближайшем к вам городе РФ, в нужном регионе. В домашних условиях, как показывает практика, происходят стабильные срывы вплоть до возврата к прежней полной зависимости.
В «НоНарко» открытая система реабилитации. Родственники получают в режиме онлайн ежедневный отчет действий воспитателей в выбранном центре и пациентов.
Для проведения амбулаторного лечения и последующей реабилитации схема различается. Составляется программа после постановки диагноза, выявления показаний и противопоказаний. В лечебную и реабилитационную программу входит медикаментозный (терапевтический) курс и психологические тренинги, которые проводятся персонально или в группах.
варианты программ
Максимальные гарантии лечения и восстановления мы даем только при выборе стационара. При решении выполнять программу амбулаторно многое ложится на плечи родственников и близких людей пациента.
ведущие специалисты с характеристиками
Мы принимаем по определенным программам бесплатно, если человек сможет соблюсти все требования. В остальном смотрите наши предложения, где указаны цены.
таблица с основными ценами
Записаться на первую консультацию или сразу получить ее можно по телефону. Обращайтесь также по е-мейл. Принимайте решение! Специалист составит план по доставке пациента и лечению в рамках центра или договоритесь о визите врача на дом.
А почему вы этого боитесь, собственно? Ваша цель какая? Угодить наркоману и остаться с ним в хороших отношениях?
Так это невозможно. Наркоман вас будет любить в одном случае, если вы не мешаете ему употреблять и обворовывать вас. При этом вы его кормите, делаете все за него и гладите при этом по головке. Вот тут почитайте, статья как раз об этом: Семейная жизнь с наркоманом: как они относятся к женам и детям. Если же вы будете препятствовать, то наркоман будет вас ненавидеть. Так какая разница, где он это делает? Дома или в РЦ?
Более того, ненависть наркомана — явление временное. Когда он отрезвеет — он сам ужаснется тому, как вас изводил. А в РЦ помогут ему в этом и усугубят муки совести. Потом он плакать будет и просить у вас прощения! Это типичная ситуация после курса реабилитации
Самый минимум — 4 месяца. Это связано с тем, что только лишь рефлекс, который провоцирует тягу утихает 90-120 дней.
Но помимо этого, мозг бывшего наркомана должен привыкнуть к иным паттернам мышления. Это процесс физиологический абсолютно. И новая нейронная цепь привычки создается от многократных повторений новой модели мышления и поведения.
На это нужно время. На то, чтобы приучить наркомана, на АВТОМАТЕ думать верно, нужно время. Мозг должен запомнить новые варианты и выдавать ему новые пути — бессознательно.
Иначе, он так и будет болтаться и его будет тянуть к прежней жизни. Он просто другого не знает и его «компьютер» выдает готовые решения, которыми он пользовался годами.
Приведу пример. Допустим, человек вышел из РЦ и пошел на работу. Там ему задержали зарплату и он остался на пару-тройку дней без денег. Какая самая первая мысль у наркомана бывшего? Конечно, отнести телефон в ломбард! Он делал это много лет подряд и он просто не знает других вариантов. В итоге, телефон пропадает, он снова попадает в воронку долгов и неприятностей, слышит попреки и думает: ну чем отличается быть трезвым от наркомании? Одно и тоже! И его тут же посещает мысль: раз разницы нет, то почему бы не употребить?
Наша задача во время реабилитации, научить его думать в верную сторону. Не хватает денег? Пойди на сайт фриланса и попробуй написать пару статей. Или пойди где-то еще подработай. В общем, вы поняли.
Нет, в этом нет никакого смысла. Во-первых, мы не предоставляем таких услуг, во-вторых, на свете очень мало психотерапевтов, которые понимают суть наркомании и смогут вам чем-то помочь. Специалисты, которые разбираются в вопросе — в курсе, что помимо бесед, наркоману нужна изоляция и особые условия на время отвыкания. Это физиология, прежде всего, а психология тут уже потом идет. Дома вы не сможете создать ему таких условий, если вы не нарколог. А ходить и платить деньги пару раз в неделю психотерапевту — это не даст ничего, наркоман только смеяться с вас будет в душе.
Вот тут мы писали об этом: В чем суть психотерапевтического разбора свойств личности наркомана и поможет ли это ему? Кроме этого, если говорить о психотерапии, то она нужна наркоману на отмене 24 на 7! Даже не сеансы психотерапии, а более психогогика(перевоспитание взрослого человека). Без этого — никуда! Все наркоманы имеют в корне неверные установки по отношению к миру. Они уверены, что мир крутится вокруг их персоны и все вокруг им должны. И это нужно — убирать. Ежедневно, в быту, когда наркоман находится в социуме и допускает «косяки» на глазах куратора, воспитателя, психотерапевта. Допустим, наркоман говорит: «А чего это я должен убирать комнату? Я заплатил за проживание тут и содержание себя! Сами убирайте!»
На этом моменте ему хорошенько прочистят мозги и опустят с небес на Землю. Напомнят, что платил вовсе не он, а его родители, у которых он находится на содержании в свои 30 лет. Объяснят, что уборка комнат не входит в ЛЕЧЕНИЕ и он тут не на курорте… В общем, таких случаев, поверьте, будет за время реабилитации — миллион и малая тележка. Ну и какой сторонний психотерапевт станет в это всё вникать?
Да, лечение анонимное. Информацию третьим лицам мы не дадим, руководствуясь утвержденным Приказом Минздрава РФ от 23 августа 1999г. № 327 «Об анонимном лечении в наркологических учреждениях (подразделениях)», в котром говорится, что: «на обращающихся за анонимной медицинской помощью больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией заводится индивидуальная карта амбулаторного (стационарного) больного, в которой указываются названные больным фамилия, возраст и населенный пункт проживания без предъявления документа, удостоверяющего личность и место работы.»
Главное тут — лечить! А что для вас лучше — сами поймете.
Для кого-то метод, описанный в статьях кажется простым, но таких всего 6% из ста обратившихся(даже 3%, если брать родственников). Для таких людей лучше его применять, так как, они после прочтения чувствуют себя как рыба в воде и с легкостью могут сами психотерапевтировать наркомана. Но, повторюсь, таких людей мало, так как, тут нужны природные задатки психолога.
Многим пришедшим сюда вначале кажется, что в этих статьях нет ничего сложного и они с энтузиазмом берутся сами лечить. А в итоге, на практике, они начинают путаться, наркоман бесконечно их вводит в заблуждение и как итог — полное фиаско и прогрессия болезни.
Поэтому, если у вас сразу не вышло и вы видите, что что-то идет не так, я советую не тянуть время и лечить в РЦ. Там не будут проводить экспериментов и быстро окажут помощь. Результатом вашей проволочки может стать смерть родственника!
Конечно имеет! Наркоман скорей умрет, чем признает себя наркоманом! У него страшнейшая анозогнозия и потеря самокритики, он физически не может захотеть начать лечение.
Вот тут у нас есть статья по этому поводу, если не читали, то ознакомьтесь: Наркоман не хочет лечиться: что делать?
Большинство РЦ не берут на лечение наркоманов, которые не признают себя наркоманом и сами не просят помощи. В основном это недорогие РЦ, в котором нет хороших специалистов.
А мы — берём и знаем, как повернуть мышление наркомана в правильную сторону.
Конечно! Вот наше описание программы: Метод НоНарко
При личной встрече мы вам покажем электронную систему для индивидуальной психотерапии и уроки, которые будут проходить в РЦ.
Если учитывать то, что наркомания затрагивает всю психику человека, его сознание, то мы приходим к пониманию того, что эффективность лечения зависит от самого человека.
Чем человек грамотней, начитанней, чем больший багаж знаний имеет, тем проще и легче его вылечить. Интеллект — большой помощник в излечении.
Также имеет значение интеллект членов семьи. Если они воспринимают информацию, данную врачом и применяют её — результат будет. Если они не могут вникнуть по причине того, что не понимают — мы бессильны тут.
Это касается и лечения в ребцентрах и лечения на форуме, самостоятельно.
Это авторский метод рациональной психотерапии, разработанный Ренатой Башаровой на основе научных данных психиатрии и наркологии. Вот тут детально описана программа нашего лечения и на чем она базируется:
На чем основана психотерапия по методу НоНарко
Вполне реально. Если речь о рекомендациях специалистов с РЦ, то от родственников нужно минимум усилий. Главное не делать того, что строго воспрещено.
Как правило, речь о потворствовании манипуляциям наркомана, выплатах за него долгов и прочего, ненужного облегчения его жизни. Основную работу проводят специалисты, а ваша задача — не мешать.
Если речь идет о рекомендациях в инструкции для самостоятельного лечения, то тут всё сложней. Подход в инструкции правильный, но вот для его осуществления, в идеале, надо быть самому врачом, психотерапевтом и психологом в одном лице. Тогда точно всё получится. А обычный человек он плохо понимает тонкости, он не может до конца вникнуть в мышление наркомана, предугадать его действия. И на практике выходит, что выполнить рекомендации инструкции в полном объеме получается у 5% людей. Остальные же просто вредят и запускают ситуацию, что приводит к прогрессии наркомании, вместо излечения.
Статья отредактирована 14 декабря, 2021 в 10:09