Наша бесплатная инструкция лечения наркомании и алкоголизма:

Лечение зависимостей по нашей инструкции работает 100% при одном условии:

вы делаете все рекомендованные действия вкупе, а не выбираете куски из прочитанного и интерпретируете их по-своему.

Это касается и наркоманов с алкоголиками и их родственников.

Тексты даны и про наркотики и про алкоголь. Читайте всё подряд, не выбирая своё вещество. Разницы в них — нет. И то, что описано на примере наркомана, касается и алкоголика.

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Чтение инструкции занимает около 40 часов (7 дней по 5 часов в день)

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Если у вас не выходит самостоятельно организовать процесс изучения статей и нужна более сильная программа, то можете воспользоваться услугой реабилитации или преобрести программу лечения на дому.

Раздел 1 — «Общество и проблема наркомании, алкоголизма»

Раздел 2 — «Описание метода и пошаговый план лечения»

Раздел 3 — «Всё о наркомании и алкоголизме: в чем корень болезни и как она лечится»

Раздел 4 — «Психиатрические сдвиги больных наркоманией, алкоголизмом: их временные диагнозы, поведение и поступки»

Раздел 5 — «Последствия употребления ПАВ»

Раздел 6 — «Почему не стоит действовать по методу «дна», 12 шагов и верить тем, кто говорит про созависимость?»

Раздел 7 — «Какие врачебные и психотерапевтические методы имеет смысл применять для лечения наркомании и алкоголизма?»

Раздел 8 — «Семья: как нужно и как не нужно себя вести с алкоголиками и наркоманами»

Раздел 9 — «Как добиться того, чтобы наркоман захотел лечиться? Методы налаживания диалога, прессинг и развитие антирефлекса»

Раздел 10 — «Как вести себя родственникам с наркоманом, который только бросил и что делать наркоману, который самостоятельно бросил?»

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Лечение зависимостей в РФ: помощь при алкоголизме и наркомании в наркологическом центре – избавление от аддикций и полная реабилитация

Почему однажды совсем молодые, едва начинающие выходить в самостоятельную жизнь юноши и девушки, или, напротив, вполне достойные, солидные, состоявшиеся люди с высоким положением оказываются «за гранью», превращаются в алкоголиков или наркоманов, а иногда начинают страдать той и другой зависимостью (аддикцией) одновременно? Почему появляется тяжкая задача лечение зависимостей?

Вопрос сложный, скорее, риторический. На него есть стандартные ответы медиков и психологов: генетическая предрасположенность, глупость, мода, дурная компания, целенаправленные действия третьей стороны, личные трагедии… Да, все это может выступать в роли стимулятора, но это стимулятор слабости человеческой. Это лазейка. Однажды испытав эйфорию от употребления дозы, человек хочет повторить. Организм привыкает, доза увеличивается.

Остановить процесс самостоятельно действительно сложно, и удается это только сильным личностям. Они осознают, что попали в сложную ситуацию, и начинают выбираться из нее. Остальные продолжают падение по наклонной плоскости. Они не только теряют себя.

Зависимые превращаются в обузу для окружающих – коллег, соседей, друзей, родственников. Близкие люди становятся для них источником средств для получения очередной дозы или порции. Из дома пропадают деньги, дорогие, а затем и менее ценные вещи. Это заболевание. Требуется наркологическая клиника.

Как вовремя понять возникновение зависимости, избавить родственника, близкого человека от зависимости, а семью от разорения? Как вернуть счастье? Как перестать решать проблемы за наркоманов и алкоголиков, если ничего не помогает?

В данном случае ответ однозначный и очевидный: надо обратиться за помощью к профессионалам. Для вас работают сотрудники АНО «НоНарко», и они всегда находят выход из любых, даже самых сложных ситуаций, когда проявляются не только зависимости, но и созависимости.

Лечение алкогольной зависимости и наркомании

Автономную некоммерческую организацию «НоНарко» нельзя назвать типичным проектом. Наш сайт создан для всех, кто нуждается в реальной помощи, причем не определенной частной клиники или реабилитационного центра, а в общей помощи, в том числе – по подбору клиники и программ по индивидуальным параметрам.

Мы занимаемся лечением алкоголизма и наркомании (выводом из запойных и критических состояний, детоксикацией), последующей реабилитацией алко- и наркозависимых, профилактикой проявления девиантного поведения.

Что такое «девиантный»? Это «отклонившийся» в своем поведении от общепринятых норм социума. Происходит отклонение под влиянием нестандартных мотивов и ценностей, из-за подмены идеалов и использования неоправданных средств, направленных на достижение собственных целей.

В качестве примера таких девиантных состояний можно привести хамство и хулиганство вплоть до «революционных» действий, переход на личности, неопрятный внешний вид и прочее. На все это окружающим необходимо обращать внимание.

Помимо оказания услуг самим зависимым мы проводим работу с родными и близкими людьми тех, кто страдает аддикциями. В отдельных случаях помогает курс амбулаторного лечения и реабилитации, но в большинстве своем необходимо лечение наркозависимости и алкоголизма, созависимостей в стационаре вплоть до принудительных мер.

Положитесь на наш огромный опыт поиска индивидуальных решений. Мы подключаем наших партнеров. Среди них — Реабилитационный центр «Реверс», Форум помощи наркозависимым «НоНарко инфо» и другие. Всегда соблюдаем полную конфиденциальность и гарантируем отсутствие утечек информации.

Лечение наркозависимых в Москве, СПб, РФ

Наркотрафик растет с каждым днем. Это бич XXI века. Спецслужбы всех цивилизованных стран мира неустанно борются с наркосинидикатами, но остановить цепочку доставки и продаж не всегда удается, поэтому препараты самого разного типа просачиваются на рынок. Появляются все новые и новые, включая химические, которые вызывают мгновенное привыкание.

Наркозависимость – страшная беда. Она может прийти в любой дом, поразить любого человека, от школьника до старика. Помощь требуется всем – и самому зависимому, и его близким людям.

Помощь бывает разная – догоспитальная и стационарная, медикаментозная и психологическая, индивидуальная и групповая. Разработан целый ряд методик, включая всем известную программу «12 шагов», не всегда эффективную.

Цепочка этапов на пути к полному выздоровлению по ситуации включает профилактику, консультирование, обследование, диагностику, лечение (детоксикация после выявления типа употребляемого препарата, спиртосодержащих вещенств, лекарств), медико-социальную реабилитацию.

Существует целая наука – наркология, которая предлагает и методы лечения. Эта область медицины изучает проявления зависимостей разного типа – наркомании, токсикомании, хронического алкоголизма, лекарственной зависимости. Специалисты разрабатывают методы профилактики, диагностики, выведения из состояний, лечения и реабилитации.

В Российской Федерации мнения по поводу наркологии разделились. Часть медицинского сообщества определяет ее как раздел психиатрии, другая часть — как отдельную, независимую медицинскую науку, уже давно, в силу обстоятельств, выделившуюся из психиатрии.

В клинике «НоНарко», которая работает в режиме 24/7, практикуется полностью анонимное лечение от наркозависимости, но применяется не совсем стандартная методика. Отличительная черта нашей системы — комбинирование методов, а не применение какого-то одного, стереотипного.

Наши практикующие специалисты используют техники, разработанные еще в СССР (борьба с зависимостями началась еще в 70-е годы прошлого века), и современные способы.

Персонализированный курс лечения при наркомании с подбором и комбинированием проверенных на практике методов — гарантия получения самых лучших результатов и безусловная победа над зависимостью.

Лечение зависимостей: услуги наркологического центра

Что мы предлагаем? Весь спектр услуг в сфере наркологии – от диагностирования и лечения наркозависимых, злоупотребляющих алкоголем, токсикоманов до полной медицинской и социальной реабилитации. К нам приходят в том числе «срывники», которые проходили в других учреждениях восстановление по программе «12 шагов», или те, кто обратился в непроверенные клиники, где изначально зависимых настраивают на срыв. По нашей статистике таких среди прочих до 70%.

Вывод из запоя

Запой – это длительное употребление спиртных напитков. Если не вывести из такого состояние, начнется физиологическое разрушение внутренних органов, в первую очередь – ЖКТ, печени, почек, сердечно-сосудистой системы, и психологическое расстройство. Запой негативно влияет и на самого пациента, и на окружающих его людей, не только близких. Пострадать могут соседи и даже простые прохожие.

Вывод из запоя специалисты нашего наркологического и реабилитационного центра проводят анонимно на дому или в стационаре с последующей амбулаторной или стационарной реабилитацией.

Очищение организма пациента от токсинов и продуктов распада алкоголя осуществляется с помощью медицинских препаратов.

Медикаментозную терапию обязательно следует завершать реабилитацией. Предпочтительнее проводить ее в стационаре.

Гарантируем поддержку каждому, кто нуждается в помощи. Рекомендуем обращаться при первых признаках запойного состояния. В этом случае процесс, включая реабилитацию, будет более эффективным и менее продолжительным.

Кодирование от алкоголизма

«Кодирование» — обобщенный термин. Таких много используется в наркологии. Кодирование — один из методов, включающий ряд способов избавления от пагубных привычек условно «за сеанс» (иногда требуется несколько сеансов). В основе метода лежит формирование длительного стойкого отвращения к источнику пристрастия – этиловому спирту.

Закодировать («перепрограммировать») можно не только при алкоголизме, но также при табачной зависимости, лечении наркоманов, при употреблении спайсов, токсикомании.

Способы кодирования применяются в России еще с советских времен. В настоящее время они достаточно совершенны.

Несмотря на современное развитие метода, он не имеет пока научного обоснования. При этом до 14 % врачей-наркологов в нашей стране применяют его вполне эффективно.

Обычно не практикуют кодирование в чистом виде. Назначают в комплексе несколько методов. В этом случае длительное воздержание от алкогольных напитков войдет у пациента в привычку, поможет полностью избавиться от заболевания, вернуться к нормальному образу жизни. Основные наши задача при выборе пациентами кодирования:

развить рефлекс отвращения к алкоголю;

нормализовать жизненно важные функции организма;

восстановить коммуникативную способность;

полностью вернуть пациента семье и обществу;

обеспечить длительный отказ от спиртного и после окончания терапии.

Специалисты клиники применяют все виды кодирования – медикаментозное, психологическое, аппаратное, гипнотерапию, рефлексотерапию. При выборе этого метода борьбы с алкогольной зависимостью тщательно изучается анамнез пациента.

Противопоказано кодирование при категорическом несогласии алкоголика, наличии у него психических расстройств или серьезных заболеваний в стадиях декомпенсации. Противопоказанием также является беременность. Как это ни странно звучит, но и такое – не редкость.

Лечение наркомании амбулаторно и в стационаре

Не всегда наши пациенты, страдающие пагубными привычками, выбирают лечение наркомании в реабилитационном центре. Достаточно часто они соглашаются только на амбулаторное прохождение программ, полагая, что это более конфиденциально, хотя с этим можно поспорить. В любом случае, прохождение программы на дому — своего рода возможность проявить силу воли, проверить себя.

Мы предлагаем оба варианта, хотя все медики и большинство близких людей пациентов знают, что наиболее эффективное лечение наркомании, лекарственной или иной зависимости, происходит все-таки в специализированных центрах. Это связано с тем, что там:

перекрыты все пути для получения новой дозы;

создана особая атмосфера, уже сама по себе настраивающая на выздоровление;

зависимые всегда находятся под наблюдением, им в любой момент могут оказать необходимую помощь, чтобы не допустить срыва;

они поддерживают друг друга, потому что понимают, что у них одна беда на всех.

Независимо от выбранного способа, все процессы проходят поэтапно:

предоставляется первичная консультация нарколога для формирования истории болезни, выявления длительности и глубины развития привычки, составления объективной оценки состояния организма и психики;

постановка диагноза с определением стадии зависимости, выявление показаний и противопоказаний для тех или иных возможных методов лечения с последующей реабилитацией;

выбор метода, включая создание персональных комбинированных программ, объяснение особенностей последующего процесса, рисков, ожидаемых результатов;

получение письменного согласия пациента или его родственников (по ситуации);

детоксикация (устранение абстинентного синдрома, вывод из запоя), медикаментозное лечение в зависимости от состояния организма пациента;

реабилитация (4-6 месяцев) при поддержке родных и персонала, с соблюдением всех рекомендаций нарколога для возвращения пациента к привычному образу жизни без зависимостей.

Лечение алкоголизма амбулаторно и в стационаре

Как и наркологическое лечение наркоманов, процедуры устранения алкогольной зависимости могут выполняться амбулаторно и в стационарных условиях. Иногда пациенты и их близкие выбирают домашний вариант, чтобы проверить, способен ли зависимый сам регулировать тягу к спиртному. Случаи выявления полного отсутствия самоконтроля, к сожалению, нередки.

При выводе из запоя предпочтительнее выбирать стационар уже потому, что это обойдется дешевле, чем в домашних условиях. Связано формирование стоимости с необходимостью применения дополнительных инструментов и медтехники. Их придется привозить к пациенту на дом при каждом визите врача.

При выборе амбулаторного лечения для купирования тяги к спиртному пациент может приезжать на процедуры и для осмотра в клинику, если он в состоянии это делать, самостоятельно или при помощи родных. В этом случае стоимость будет дешевле, чем при постоянном пребывании в стационаре.

Амбулаторное лечение с посещением врачей-наркологов и психиатров, реабилитация в домашних условиях позволит не отрываться от бытовых дел, выполнять трудовые обязанности в зависимости от состояния. Многим комфортнее проходить процесс в привычных для себя условиях.

Основной минус такого метода избавления от наркозависимости и алкоголизма: выбирать амбулаторное лечение можно лишь в том случае, если человек сам твердо намерен побороть свою тягу, если близкие люди готовы его во всем поддерживать и перекрыть любые доступы к спиртному. При срывах, даже кратковременных, риск провала программы лечения и реабилитации очень велик.

Реабилитация наркозависимых и алкоголиков

Любое избавление от наркомании предполагает не только снятие абстинентного синдрома, то есть прохождение сложного и болезненного периода, который называют «ломкой», а для алкоголиков – «выводом из запоя». Обязательна последующая реабилитация, без которой не получится физическое выздоровление и социализация.

Если первый этап непродолжительный, то психотерапевтическая работа по восстановлению организма до полностью социально нормального и жизнеспособного уровня занимает от 4 до 6 месяцев.

Длительность реабилитации зависит от выявленных нарушений физического и психологического состояния пациента, тех нарушений, которые уже произошли в его теле и мозге в период злоупотреблений.

Методы реабилитации наркозависимых комбинированные, и это дает наиболее эффективные результаты.

Здесь особенно важно не прогадать с выбором места проведения программ. В данном случае предпочтительнее поместить пациента в наш стационар в Санкт-Петербурге или в любую партнерскую клинику, которая находится в ближайшем к вам городе РФ, в нужном регионе. В домашних условиях, как показывает практика, происходят стабильные срывы вплоть до возврата к прежней полной зависимости.

В «НоНарко» открытая система реабилитации. Родственники получают в режиме онлайн ежедневный отчет действий воспитателей в выбранном центре и пациентов.

Амбулаторные программы

Для проведения амбулаторного лечения и последующей реабилитации схема различается. Составляется программа после постановки диагноза, выявления показаний и противопоказаний. В лечебную и реабилитационную программу входит медикаментозный (терапевтический) курс и психологические тренинги, которые проводятся персонально или в группах.

варианты программ

Максимальные гарантии лечения и восстановления мы даем только при выборе стационара. При решении выполнять программу амбулаторно многое ложится на плечи родственников и близких людей пациента.

Специалисты наркологического центра

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Цены на лечение алкоголизма и наркомании в России и особенности взаимодействия

Мы принимаем по определенным программам бесплатно, если человек сможет соблюсти все требования. В остальном смотрите наши предложения, где указаны цены.

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Ответы на вопросы пациентов и родственников

Не возненавидит ли нас родственник, если мы его сдадим к вам принудительно? А почему вы этого боитесь, собственно? Ваша цель какая? Угодить наркоману и остаться с ним в хороших отношениях? Так это невозможно. Наркоман вас будет любить в одном случае, если вы не мешаете ему употреблять и обворовывать вас. При этом вы его кормите, делаете все за него и гладите при этом по головке. Вот тут почитайте, статья как раз об этом: Семейная жизнь с наркоманом: как они относятся к женам и детям. Если же вы будете препятствовать, то наркоман будет вас ненавидеть. Так какая разница, где он это делает? Дома или в РЦ? Более того, ненависть наркомана — явление временное. Когда он отрезвеет — он сам ужаснется тому, как вас изводил. А в РЦ помогут ему в этом и усугубят муки совести. Потом он плакать будет и просить у вас прощения! Это типичная ситуация после курса реабилитации

Какой срок нахождения в РЦ — оптимальный? Самый минимум — 4 месяца. Это связано с тем, что только лишь рефлекс, который провоцирует тягу утихает 90-120 дней. Но помимо этого, мозг бывшего наркомана должен привыкнуть к иным паттернам мышления. Это процесс физиологический абсолютно. И новая нейронная цепь привычки создается от многократных повторений новой модели мышления и поведения. На это нужно время. На то, чтобы приучить наркомана, на АВТОМАТЕ думать верно, нужно время. Мозг должен запомнить новые варианты и выдавать ему новые пути — бессознательно. Иначе, он так и будет болтаться и его будет тянуть к прежней жизни. Он просто другого не знает и его «компьютер» выдает готовые решения, которыми он пользовался годами. Приведу пример. Допустим, человек вышел из РЦ и пошел на работу. Там ему задержали зарплату и он остался на пару-тройку дней без денег. Какая самая первая мысль у наркомана бывшего? Конечно, отнести телефон в ломбард! Он делал это много лет подряд и он просто не знает других вариантов. В итоге, телефон пропадает, он снова попадает в воронку долгов и неприятностей, слышит попреки и думает: ну чем отличается быть трезвым от наркомании? Одно и тоже! И его тут же посещает мысль: раз разницы нет, то почему бы не употребить? Наша задача во время реабилитации, научить его думать в верную сторону. Не хватает денег? Пойди на сайт фриланса и попробуй написать пару статей. Или пойди где-то еще подработай. В общем, вы поняли.

Можно ли заменить курс реабилитации на работу с психотерапевтом? Нет, в этом нет никакого смысла. Во-первых, мы не предоставляем таких услуг, во-вторых, на свете очень мало психотерапевтов, которые понимают суть наркомании и смогут вам чем-то помочь. Специалисты, которые разбираются в вопросе — в курсе, что помимо бесед, наркоману нужна изоляция и особые условия на время отвыкания. Это физиология, прежде всего, а психология тут уже потом идет. Дома вы не сможете создать ему таких условий, если вы не нарколог. А ходить и платить деньги пару раз в неделю психотерапевту — это не даст ничего, наркоман только смеяться с вас будет в душе. Вот тут мы писали об этом: В чем суть психотерапевтического разбора свойств личности наркомана и поможет ли это ему? Кроме этого, если говорить о психотерапии, то она нужна наркоману на отмене 24 на 7! Даже не сеансы психотерапии, а более психогогика(перевоспитание взрослого человека). Без этого — никуда! Все наркоманы имеют в корне неверные установки по отношению к миру. Они уверены, что мир крутится вокруг их персоны и все вокруг им должны. И это нужно — убирать. Ежедневно, в быту, когда наркоман находится в социуме и допускает «косяки» на глазах куратора, воспитателя, психотерапевта. Допустим, наркоман говорит: «А чего это я должен убирать комнату? Я заплатил за проживание тут и содержание себя! Сами убирайте!» На этом моменте ему хорошенько прочистят мозги и опустят с небес на Землю. Напомнят, что платил вовсе не он, а его родители, у которых он находится на содержании в свои 30 лет. Объяснят, что уборка комнат не входит в ЛЕЧЕНИЕ и он тут не на курорте… В общем, таких случаев, поверьте, будет за время реабилитации — миллион и малая тележка. Ну и какой сторонний психотерапевт станет в это всё вникать? Анонимное ли лечение в вашем РЦ? Да, лечение анонимное. Информацию третьим лицам мы не дадим, руководствуясь утвержденным Приказом Минздрава РФ от 23 августа 1999г. № 327 «Об анонимном лечении в наркологических учреждениях (подразделениях)», в котром говорится, что: «на обращающихся за анонимной медицинской помощью больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией заводится индивидуальная карта амбулаторного (стационарного) больного, в которой указываются названные больным фамилия, возраст и населенный пункт проживания без предъявления документа, удостоверяющего личность и место работы.» Как лучше лечить: по статьям или в РЦ? Главное тут — лечить! А что для вас лучше — сами поймете. Для кого-то метод, описанный в статьях кажется простым, но таких всего 6% из ста обратившихся(даже 3%, если брать родственников). Для таких людей лучше его применять, так как, они после прочтения чувствуют себя как рыба в воде и с легкостью могут сами психотерапевтировать наркомана. Но, повторюсь, таких людей мало, так как, тут нужны природные задатки психолога. Многим пришедшим сюда вначале кажется, что в этих статьях нет ничего сложного и они с энтузиазмом берутся сами лечить. А в итоге, на практике, они начинают путаться, наркоман бесконечно их вводит в заблуждение и как итог — полное фиаско и прогрессия болезни. Поэтому, если у вас сразу не вышло и вы видите, что что-то идет не так, я советую не тянуть время и лечить в РЦ. Там не будут проводить экспериментов и быстро окажут помощь. Результатом вашей проволочки может стать смерть родственника! Имеет ли смысл лечить наркомана, если он не хочет бросать? Конечно имеет! Наркоман скорей умрет, чем признает себя наркоманом! У него страшнейшая анозогнозия и потеря самокритики, он физически не может захотеть начать лечение. Вот тут у нас есть статья по этому поводу, если не читали, то ознакомьтесь: Наркоман не хочет лечиться: что делать? Большинство РЦ не берут на лечение наркоманов, которые не признают себя наркоманом и сами не просят помощи. В основном это недорогие РЦ, в котором нет хороших специалистов. А мы — берём и знаем, как повернуть мышление наркомана в правильную сторону. Можно ли ознакомится с программой ребцентра до заключения договора? Конечно! Вот наше описание программы: Метод НоНарко При личной встрече мы вам покажем электронную систему для индивидуальной психотерапии и уроки, которые будут проходить в РЦ. Эффективна ли ваша психотерапия и метод лечения в РЦ? Если учитывать то, что наркомания затрагивает всю психику человека, его сознание, то мы приходим к пониманию того, что эффективность лечения зависит от самого человека. Чем человек грамотней, начитанней, чем больший багаж знаний имеет, тем проще и легче его вылечить. Интеллект — большой помощник в излечении. Также имеет значение интеллект членов семьи. Если они воспринимают информацию, данную врачом и применяют её — результат будет. Если они не могут вникнуть по причине того, что не понимают — мы бессильны тут. Это касается и лечения в ребцентрах и лечения на форуме, самостоятельно. По какому методу вы лечите? Это авторский метод рациональной психотерапии, разработанный Ренатой Башаровой на основе научных данных психиатрии и наркологии. Вот тут детально описана программа нашего лечения и на чем она базируется: На чем основана психотерапия по методу НоНарко Таблица сравнения психиатрического подхода и 12 Шагов Насколько реально правильно выполнить ваши рекомендации(устав) для семьи? Вполне реально. Если речь о рекомендациях специалистов с РЦ, то от родственников нужно минимум усилий. Главное не делать того, что строго воспрещено. Как правило, речь о потворствовании манипуляциям наркомана, выплатах за него долгов и прочего, ненужного облегчения его жизни. Основную работу проводят специалисты, а ваша задача — не мешать. Если речь идет о рекомендациях в инструкции для самостоятельного лечения, то тут всё сложней. Подход в инструкции правильный, но вот для его осуществления, в идеале, надо быть самому врачом, психотерапевтом и психологом в одном лице. Тогда точно всё получится. А обычный человек он плохо понимает тонкости, он не может до конца вникнуть в мышление наркомана, предугадать его действия. И на практике выходит, что выполнить рекомендации инструкции в полном объеме получается у 5% людей. Остальные же просто вредят и запускают ситуацию, что приводит к прогрессии наркомании, вместо излечения.

Статья отредактирована 14 декабря, 2021 в 10:09